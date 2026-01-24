Verloren gewaande Cornelis Springer met stadsgezicht Zutphen terug in Nederland
ZUTPHEN / EDE – Een verloren gewaand schilderij van Cornelis Springer is na meer dan een eeuw terug in Nederland. Het werk toont een drukbevolkte markt bij de Wijnhuistoren in Zutphen en bevond zich ruim honderd jaar in een Tsjechische particuliere collectie. Het schilderij is nu te zien bij Simonis & Buunk in Ede en heeft een geschatte waarde van circa 200.000 euro.
Springer, de belangrijkste 19e-eeuwse schilder van het Hollandse stadsgezicht, verkocht het werk in 1872 voor 700 gulden aan de Belgische gebroeders Van der Donckt. Het olieverfschilderij op paneel (60,2 x 47,5 cm) toont een levendig markttafereel met chique dames, marktkooplui en een straathond. De schilder verwerkte zichzelf rechtsonder in de compositie als toeschouwer.
Historische architectuur speelt bij Springer een hoofdrol. In dit werk staat de Wijnhuistoren centraal, onderdeel van het middeleeuwse Wijnhuis dat eeuwenlang dienstdeed als herberg, waag en wachthuis. De huidige toren werd tussen 1616 en 1642 gebouwd en kreeg in 1644 ’s werelds eerste chromatisch gestemde carillon, vervaardigd door de gebroeders Hemony.
De architectonische details, zoals klok en klokkenstoel, zijn met grote precisie weergegeven. Het zonlicht zorgt voor een sterk licht-donkercontrast en benadrukt de gevels van de Hanzestad Zutphen.
Volgens de kunsthandelaar vergde de aankoop scherp kennerschap: door oude vernislagen heen kijken, de echtheid beoordelen en in een internationale bieding snel beslissen. Het resultaat is een bijzonder kunstwerk dat weer zichtbaar is voor het Nederlandse publiek.
Meest geliked deze week
- Oost Gelre Vooruit stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen 11
- Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort 8
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Stefan Mondial brengt discogevoel uit de jaren ’70 terug met nieuwe single 3
- Barokmuziek tijdens vesper in St. Gudulakerk Lochem 2
- Grote carnavalskledingbeurs in De Mattelier 1
Trending deze week
- Oost Gelre Vooruit stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen 11
- Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort 8
- Stefan Mondial brengt discogevoel uit de jaren ’70 terug met nieuwe single 3
- Hip Handwerkfestijn in Groenlo 1
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Barokmuziek tijdens vesper in St. Gudulakerk Lochem 2