Verloren gewaande Cornelis Springer met stadsgezicht Zutphen terug in Nederland

Het stadsgezicht van Zutphen met de beroemde Wijnhuistoren is terug in Nederland. Meer dan 100 jaar bevond het schilderij zich in een Tsjechische particuliere verzameling. De maker is Cornelis Springer, de belangrijkste schilder uit de 19e eeuw van het Hollandse stadsgezicht....

15 keer bekeken

ZUTPHEN / EDE – Een verloren gewaand schilderij van Cornelis Springer is na meer dan een eeuw terug in Nederland. Het werk toont een drukbevolkte markt bij de Wijnhuistoren in Zutphen en bevond zich ruim honderd jaar in een Tsjechische particuliere collectie. Het schilderij is nu te zien bij Simonis & Buunk in Ede en heeft een geschatte waarde van circa 200.000 euro.

Springer, de belangrijkste 19e-eeuwse schilder van het Hollandse stadsgezicht, verkocht het werk in 1872 voor 700 gulden aan de Belgische gebroeders Van der Donckt. Het olieverfschilderij op paneel (60,2 x 47,5 cm) toont een levendig markttafereel met chique dames, marktkooplui en een straathond. De schilder verwerkte zichzelf rechtsonder in de compositie als toeschouwer.

Historische architectuur speelt bij Springer een hoofdrol. In dit werk staat de Wijnhuistoren centraal, onderdeel van het middeleeuwse Wijnhuis dat eeuwenlang dienstdeed als herberg, waag en wachthuis. De huidige toren werd tussen 1616 en 1642 gebouwd en kreeg in 1644 ’s werelds eerste chromatisch gestemde carillon, vervaardigd door de gebroeders Hemony.

De architectonische details, zoals klok en klokkenstoel, zijn met grote precisie weergegeven. Het zonlicht zorgt voor een sterk licht-donkercontrast en benadrukt de gevels van de Hanzestad Zutphen.

Volgens de kunsthandelaar vergde de aankoop scherp kennerschap: door oude vernislagen heen kijken, de echtheid beoordelen en in een internationale bieding snel beslissen. Het resultaat is een bijzonder kunstwerk dat weer zichtbaar is voor het Nederlandse publiek.

