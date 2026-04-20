LICHTENVOORDE — Kunstkijken voor mensen met Alzheimer in Bibliotheek Lichtenvoorde

In de Bibliotheek Lichtenvoorde ⓘ wordt op woensdag 6 mei om 10.00 uur een bijzondere activiteit georganiseerd voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomst, onderdeel van de BreinBieb, staat samen kunst beleven centraal.

Het initiatief richt zich op het stimuleren van herinneringen en sociale interactie. Bij kunstkijken gaat het niet om kennis van kunst of kunstenaars, maar om het oproepen van gevoelens, herinneringen en gesprekken. Dit kan bijdragen aan het welzijn en zelfvertrouwen van deelnemers.

De sessie wordt begeleid door Annemarie van Uden, die deelnemers in een rustige en veilige omgeving meeneemt in de wereld van kunst. Er wordt gewerkt in kleine groepen en buiten reguliere openingstijden, zodat prikkels van andere bezoekers worden beperkt.

Mantelzorgers en begeleiders zijn nadrukkelijk welkom om deel te nemen. De activiteit maakt deel uit van BreinBieb, een programma met speciale aandacht voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten.

Meer informatie is te vinden via de website: https://www.oostachterhoek.nl/breinbieb

