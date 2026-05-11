DEN HAAG — Kwart bedrijven lijdt schade door noodsituaties: “Ook Achterhoekse ondernemers kwetsbaar”

Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven heeft al flinke schade geleden door noodsituaties zoals stroomstoringen, internetuitval of personeelstekorten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom start deze week de landelijke campagne ‘ ’.

Volgens het onderzoek denkt één op de drie bedrijven dat de kans groot is dat zij binnenkort met een te maken krijgen. Daarbij gaat het onder meer om cyberaanvallen, langdurige stroomuitval of problemen door internationale spanningen.

Vooral uitval van elektriciteit, internet en water zorgt volgens bedrijven voor grote problemen. Toch heeft nog maar een deel van de ondernemers een noodplan of klaar liggen.

Met de campagne wil het ministerie bedrijven stimuleren om beter voorbereid te zijn op situaties waarin Nederland tijdelijk “uitvalt”. Ondernemers krijgen via de campagne hulp bij het maken van een voor hun bedrijf.

Minister Heleen Herberts noemt voorbereiding belangrijk: “Als bedrijven blijven draaien, blijft Nederland draaien.”

Meer informatie en het stappenplan voor bedrijven staan op Denkvooruit.nl/bedrijven

