LICHTENVOORDE — Eerste ondernemers tekenen voor tijdelijke invulling Hulshof Herwalt
Op de voormalige Vitelco-locatie aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde zijn woensdagmiddag de eerste huurovereenkomsten ondertekend voor een tijdelijke invulling van het terrein Hulshof Herwalt. In aanwezigheid van wethouder Arjen Schutten zette een eerste groep ondernemers hun handtekening voor gebruik van gebouwen en ruimtes op de locatie.
De gemeente wil het gebied de komende jaren ontwikkelen tot een groene en levendige wijk met ruimte voor wonen, erfgoed, kleinschalige bedrijvigheid en cultuur. Omdat deze ontwikkeling nog tijd vraagt door procedures en onderzoeken, is gekozen voor een tijdelijke invulling van maximaal drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
Vijf ondernemers starten als eerste op het terrein. Zo vestigt EHBO Groenlicht|Lokale EHBO-vereniging uit Oost Gelre die cursussen en ondersteuning biedt bij evenementen. zich in het Glazen Gebouw, net als een IT-dienstverlener. In het monumentale pand komen een vintage meubelzaak en een kledingontwerpster. Daarnaast neemt een onderneming gericht op gezondheid, vitaliteit en fitheid haar intrek in het Gele Gebouw.
Bij de selectie van kandidaten stelde de gemeente duidelijke voorwaarden. Activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, mogen bestaande ondernemers niet beconcurreren en moeten bijdragen aan levendigheid. Daarmee wil de gemeente leegstand en verval van de panden voorkomen.
Met deze eerste invulling krijgt de herontwikkeling van Hulshof Herwalt stap voor stap vorm en komt er alvast nieuw leven op het terrein.
