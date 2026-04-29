LANDELIJK — Petitie voor gratis gordelroosvaccin krijgt veel steun

De petitie van de Seniorencoalitie voor een ruimer aanbod van het gratis gordelroosvaccin krijgt veel steun. Inmiddels hebben ruim 26.000 mensen de actie ondertekend.

De bonden willen dat meer ouderen in aanmerking komen voor een gratis vaccinatie tegen gordelroos|Virale infectie die pijnlijke huiduitslag en zenuwpijn kan veroorzaken, vooral bij ouderen. Nu is afgesproken dat vanaf 2027 alleen mensen die in dat jaar 60 worden, een vaccinatie krijgen. Volgens de initiatiefnemers is dat onvoldoende.

De Seniorencoalitie|Samenwerkingsverband van ouderenorganisaties die opkomen voor de belangen van senioren in Nederland. pleit ervoor dat een grotere groep ouderen toegang krijgt tot de prik. Ook vragen zij aandacht voor mensen met een lager inkomen, voor wie de kosten van het vaccin — tussen de 400 en 500 euro — een drempel vormen.

De actie loopt nog tot 1 juni. De resultaten worden daarna aangeboden aan de politiek, waaronder het ministerie van VWS|Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor zorg en gezondheid in Nederland..

