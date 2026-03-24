In het Amphion Theater vindt op zondag 29 maart 2026 een nieuwe editie van het Nieuwscafé plaats. Tijdens deze middag, van 14.00 tot 15.00 uur, gaan lokale politieke winnaars en ondernemers in gesprek over actuele ontwikkelingen en persoonlijke verhalen.

Aan tafel schuiven onder meer Ernst Kasteleijn (GemeenteBelangen Doetinchem) en Gerrit Vossers (DorpEnPlattelandBeweging). Beide lijsttrekkers boekten recent opvallende verkiezingsresultaten. In Doetinchem verdubbelde GemeenteBelangen naar zes zetels en werd daarmee de grootste partij. In de gemeente Oude IJsselstreek groeide de partij van Vossers vanuit het niets naar de tweede plek.

Naast politiek is er aandacht voor ondernemerschap. Armando Muis, eigenaar van scooterbedrijf La Souris, vertelt over de groei van zijn bedrijf met inmiddels tientallen vestigingen in Nederland en België. Ook Wim Vriezen, oprichter van Wim’s Muziekkelder, is te gast. Hij blikt terug op zijn succesvolle vinylwinkel, die onlangs is overgedragen aan nieuwe eigenaren.

De presentatie is in handen van Erik Hagelstein en Jasper Hazelaar. Voor de muzikale omlijsting zorgt Lion & The Rose.

Het Nieuwscafé vindt plaats in de Flexfamily-zaal van Amphion Theater. De entree bedraagt €5,50.

