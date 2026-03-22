BREDEVOORT — Rondleidingen door Bredevoort starten weer

Vanaf april tot en met oktober zijn er weer wekelijks rondleidingen door vestingstad Bredevoort. Bezoekers kunnen op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag om 14.00 uur deelnemen aan een wandeling met een historische stadsgids.

Elke dag heeft een eigen thema. Op dinsdag vertelt een stadsgids over de geschiedenis van Bredevoort en de ontwikkeling van het stadje. Op woensdag neemt Hendrickje Stoffels, bekend als de muze van Rembrandt, bezoekers mee in haar leven tussen Bredevoort en Amsterdam. Op donderdag kruipt Prins Maurits van Nassau in de rol van gids en voert hij deelnemers terug naar de tijd van de Tachtigjarige Oorlog.

De rondleidingen bieden een afwisselend beeld van het verleden van Bredevoort, met aandacht voor zowel historische gebeurtenissen als bijzondere personen die met de stad verbonden zijn.

Naast de vaste rondleidingen zijn ook wandelingen op afspraak mogelijk, onder meer met een literaire gids.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de VVV Bredevoort aan de Markt 8 of via telefoonnummer 0543-452380.

