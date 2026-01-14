Samenwerking overheden voor toekomstbestendig buitengebied Winterswijk

WINTERSWIJK – De Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en de Gemeente Winterswijk werken de komende jaren intensief samen aan de Gebiedsontwikkeling Winterswijk. Met een gezamenlijk concept-gebiedsplan is een belangrijke stap gezet richting één integraal kader voor natuur, landbouw en leefbaarheid in het buitengebied.

De samenwerking is volgens de betrokken partijen urgenter dan ooit. Opgaven zoals stikstofreductie en toenemende verdroging vragen om een gebiedsgerichte aanpak volgens de Omgevingswet. Samen met beheerders, ondernemers, grondeigenaren en bewoners wordt gewerkt aan een plan dat natuur, landbouw en wonen en werken beter in balans brengt. Het concept-gebiedsplan vormt de basis voor een gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

Wethouder Gosse Visser noemt het plan belangrijk voor de duidelijkheid in het buitengebied. “Met dit gezamenlijke plan geven we bewoners, boeren en ondernemers helderheid over de toekomst. Samen maken we het buitengebied mooier en toekomstbestendig, met aandacht voor natuur, landbouw en leefbaarheid.” Ook Stichting Waardevol Cultuurlandschap is nauw betrokken bij de uitwerking.



In het conceptplan staan onder meer het terugdringen van stikstof, het versterken van de landbouw als economische drager, herstel van natuur en landschap en het zorgen voor voldoende en schoon water centraal. Door deze opgaven vast te leggen, spreken provincie, waterschap en gemeente af om vanuit dezelfde uitgangspunten verder te werken aan een economisch, sociaal en ecologisch perspectief.

Binnen drie maanden wordt duidelijk waar de opgaven precies liggen en hoe de uitvoering wordt gefinancierd. Het definitieve Gebiedsplan wordt in het voorjaar van 2026 verwacht.

