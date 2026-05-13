GROENLO — Midzomerwandeling op zaterdag 20 juni door Groenlo

Op zaterdag 20 juni staat in het teken van de Midzomerwandeling. De wandeling voert deelnemers over een sfeervolle route van ongeveer 6 kilometer door en rondom de stad, waarbij onderweg op verschillende plekken optredens en verrassingen zijn te zien.

Langs de route zorgen diverse artiesten en deelnemers voor extra sfeer, waardoor de wandeling meer wordt dan alleen een avondwandeling. De Midzomerwandeling is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een gezellig evenement waarbij natuur, muziek en ontmoeting samenkomen.

De start is bij Brouwersnös aan de Eibergseweg 1 in . Vertrekken kan tussen 17.00 en 18.00 uur. Deelname is gratis.

De organisatie heeft de starttijd aangepast vanwege de WK-poulewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden later op de avond. Daardoor kunnen deelnemers na afloop van de wandeling ook nog op tijd thuis zijn voor de aftrap van Oranje.

Meer informatie is te vinden via Vestingdagen Groenlo en VisitGroenlo.nl.

