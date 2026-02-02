Grol slaat gat naar nummer twee na zege op VIOD

251 keer bekeken

ROENLO – Grol is sterk begonnen aan de terugronde. De ploeg van trainer Arjen Nijman won zondag op eigen veld overtuigend met 3–0 van VIOD en profiteerde daarmee optimaal van puntverlies bij de concurrentie.

Met de periodetitel al op zak was het voor Grol zaak om scherp te blijven tegen VIOD, dat de afgelopen weken goede resultaten had geboekt. Die voorzichtigheid bleek niet nodig. Vanaf de aftrap dicteerde Grol het spel en speelde het merendeel van de wedstrijd op de helft van de bezoekers.

De eerste helft leverde weinig grote kansen op, maar na twintig minuten was het raak. Na voorbereidend werk van Titus Hoffman en Tiem Rots schoot Jakob Corts de bal laag binnen: 1–0. Achterin gaf Grol nauwelijks iets weg, met een solide optreden van onder meer Wout Reukers. Vlak voor rust voorkwam doelman Willem Thijssen met een knappe redding dat een schot van Tiem Rots de score verdubbelde.

Na de pauze besliste Grol het duel binnen een kwartier. Tiem Rots tikte bij de tweede paal de 2–0 binnen na een strakke voorzet van Jordy Schutten. Even later maakte Tycho Riteco er 3–0 van na goed doorzetten, ondanks protesten voor buitenspel.

Daarna kabbelde de wedstrijd voort. VIOD kreeg nog enkele kleine kansen, maar doelman Nick Oude Luttikhuis hield voor de vijfde keer dit seizoen de nul. De eindstand bleef 3–0, dezelfde uitslag als eerder dit seizoen in Doetinchem.

Door de overwinning loopt Grol uit in de stand. Concurrenten VVG ’25 en Quick 1888 verloren, waardoor Grol nu vier punten los staat van de nummer twee.

Komende zondag wacht een uitwedstrijd tegen Varsseveld, dat de laatste duels in vorm is. Grol zal opnieuw scherp moeten starten.

