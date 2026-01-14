99 bomen gekapt in buitengebied Oost Gelre, nieuwe aanplant volgt

OOST GELRE – In de gemeente Oost Gelre worden dit jaar 99 bomen buiten de bebouwde kom gekapt. Dat blijkt uit de jaarlijkse boomveiligheidscontrole. Sommige bomen zijn in zo’n slechte staat dat ze een risico vormen voor de omgeving. Voor elke boom die verdwijnt, komt later een nieuwe boom terug.

De kapwerkzaamheden starten deze maand en lopen door tot en met februari. Het gaat uitsluitend om bomen buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom worden in het eerste kwartaal geen bomen verwijderd naar aanleiding van de controle.

Voor de kap is een melding gedaan bij de Provincie Gelderland. De procedure is inmiddels afgerond. De bomen die worden gekapt zijn te herkennen aan een markering op de stam.

In het najaar worden de nieuwe bomen geplant, net als vorig jaar. Als herplant op dezelfde plek niet mogelijk is, wordt gezocht naar een andere geschikte locatie binnen de gemeente. Op die manier blijft het totale aantal bomen in Oost Gelre op peil.

