OOST GELRE — Verkiezingsborden geplaatst in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen

97 keer bekeken

In de gemeente Oost Gelre zijn de afgelopen week op verschillende locaties grote verkiezingsborden geplaatst in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart 2026. De borden staan onder meer in Groenlo, Lichtenvoorde en andere kernen binnen de gemeente.

Advertentie

Op de borden worden de politieke partijen getoond die deelnemen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. In Oost Gelre gaat het onder andere om CDA, OOG, VVD, GroenLinks/PvdA, Lokaal Belang, OLW en Oost Gelre Vooruit. Met de borden worden inwoners geïnformeerd over de deelnemende partijen en opgeroepen gebruik te maken van hun stemrecht.

De verkiezingen bepalen welke partijen en raadsleden de komende vier jaar plaatsnemen in de gemeenteraad van Oost Gelre. In de weken voorafgaand aan de verkiezingsdag voeren de partijen campagne met posters, flyers, bijeenkomsten en debatten om hun plannen onder de aandacht te brengen.

Op de borden staat ook de oproep “Kom ook stemmen!”, met een verwijzing naar de verkiezingsinformatie van de gemeente.

Meer informatie over de verkiezingen is te vinden via:

https://www.oostgelre.nl/verkiezingen

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)