WINTERSWIJK — Winterswijkse schilderacademie exposeert opnieuw in Villa Mondriaan

Museum Villa Mondriaan biedt vanaf dinsdag 5 mei opnieuw ruimte aan de jaarlijkse expositie van de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunstⓘ (WAS). Bezoekers kunnen vanaf 11.00 uur terecht om werk te bekijken van cursisten uit het afgelopen cursusjaar.

In het villagedeelte van het museum zijn bijna een week lang ongeveer 120 werken te zien. De tentoonstelling laat een brede mix zien van stijlen en technieken, van houtskooltekeningen en acrylschilderijen tot portretten van mens en dier in pastel. Daarmee krijgen cursisten van de academie de kans om hun werk aan een breed publiek te tonen op een plek die in Winterswijk sterk verbonden is met artistieke ontwikkeling.

Bezoekers mogen tijdens de expositie ook zelf een stem uitbrengen voor de publieksprijs. Daarnaast beoordeelt een vakjury onder leiding van museumdirecteur Marieke de Jongh de ingezonden werken op artistieke kwaliteit.

De tentoonstelling wordt afgesloten op zondag 10 mei met een finissage vanaf 16.00 uur. Om 17.05 uur maakt het museum de winnaars van de jury- en publieksprijs bekend. Daarna worden de werken weer opgehaald door de cursisten. Ook is al duidelijk dat de prijswinnaars deze zomer opnieuw een podium krijgen in Villa Mondriaan. Aansluitend bereidt het museum zich voor op een volgende expositie van Reinout Velleman, bekend van het televisieprogramma Sterren op het Doekⓘ .

De WAS-expositie is gratis te bezoeken. Het museum vraagt wel om een vrijwillige bijdrage. Wie ook de tentoonstelling ‘Zij aan Zij, Mondriaan in dialoog’ wil zien, heeft een geldig toegangsbewijs of Museumkaartⓘ nodig.

