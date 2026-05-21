Zonnepanelen kopen: kies op dakcheck, niet op prijs

Je wilt dat je installatie straks stabiel opwekt én dat alles in één keer netjes klopt. Dan helpt het om niet te blijven hangen in “aantal panelen” en “prijs per paneel”. De echte winst zit vaak in een goede dakcheck en een legplan dat al rekening houdt met hoe je dak zich gedraagt: waar schaduw valt, hoe je kabels netjes wegwerkt en waar de omvormer komt te hangen zodat je er thuis geen last van hebt.

In de praktijk kom je regelmatig dingen tegen die het ontwerp sturen: een dakkapel die net in de zonlijn zit, bomen die later op de dag schaduw geven, of dakpannen waar de montage op aangepast moet worden. Bij Assendorp Installatietechniek zorgt de schouw er daarom voor dat je vooraf helder hebt wat er technisch en netjes kan, nog vóór er gerekend wordt. Bij zonnepanelen installateur Deventer zie je bijvoorbeeld dat het traject meestal meer is dan panelen vastzetten.

Begin met een dakcheck die je echt verder helpt

Een dakcheck die je echt iets oplevert, geeft je meteen richting: wat past bij jouw dak en wat niet. Je krijgt een concreet plan: waar panelen het meeste zon pakken, waar de doorvoer logisch is en waar de omvormer kan hangen op een plek die voor jou klopt.

Tijdens zo’n check komen de belangrijke punten snel boven water: schaduw op meerdere momenten van de dag (bijvoorbeeld door een schoorsteen, dakkapel of bomen), de richting en helling van je dak en het type dak. Dat is niet alleen “handig om te weten”, maar bepaalt ook hoe je legplan eruitziet en hoe er bevestigd wordt. Een pannendak vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan een plat dak met dakbedekking.

Neem ook de kabelroute meteen mee. Als dat vooraf is uitgedacht, weet je waar de kabel naar binnen gaat, hoe die uit het zicht blijft en hoe de route netjes en logisch loopt. Dat scheelt zichtwerk en voorkomt dat er op de montagedag nog geïmproviseerd moet worden.

Goed om te weten: zo’n schouw kost wat extra tijd aan de voorkant. Het voordeel is dat de montagedag meestal rustiger loopt, omdat het plan al praktisch klopt.

Legplan en omvormer: hier win of verlies je rust

Na oplevering wil je vooral dat het draait, dat monitoring logisch is en dat je snapt wat je ziet. Dat hangt sterk samen met ontwerpkeuzes.

Bij een string-omvormer werken panelen in een serie. Dat is vaak een prima, eenvoudige oplossing als de panelen op één dakvlak liggen en ongeveer dezelfde zon en schaduw krijgen. Laat de dakcheck zien dat er terugkerende schaduw is op een deel van het veld, of dat panelen over meerdere dakvlakken verdeeld worden, dan kan een ontwerp met micro-omvormers of optimizers beter passen. Daarmee worden panelen minder afhankelijk van elkaar, wat vaak prettiger werkt bij wisselende omstandigheden.

Hou er rekening mee dat micro-omvormers of optimizers meestal meer techniek toevoegen en het systeem wat complexer maken. Dan wil je bij oplevering ook uitleg die aansluit op die keuze, zodat je later snel begrijpt wat je in de monitoring ziet.

Ook de plek van de omvormer maakt veel uit. Een omvormer kan hoorbaar zijn en heeft ventilatie nodig. Door hem op een plek te plannen waar warmte weg kan en waar geluid niet stoort, merk je dat dagelijks.

Meterkast en veiligheid: dit wil je vooraf helder hebben

Veel rust komt van een praktische check van de meterkast vóórdat de offerte definitief is. Dan weet je vooraf of er ruimte en mogelijkheden zijn, zodat het voorstel aansluit op jouw situatie.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar ruimte voor een extra groep, of een aardlek past en hoe de aansluiting netjes en logisch gemaakt kan worden. Als er aanpassingen nodig zijn, zie je dat liever vroeg dan pas op de montagedag. En ja: dat kan de totaalprijs hoger maken dan een simpele “prijs per paneel”, maar je voorkomt wel gedoe en krijgt een verzorgde afwerking.

Zo loopt het traject zonder verrassingen

Als je het graag voorspelbaar houdt, helpt deze volgorde meestal:

Intake op je verbruik en wensen, daarna schouw, legplan en omvormer keuze, planning, montage, oplevering met uitleg van monitoring, en afspraken over nazorg.

Heb je veel schaduw of meerdere dakvlakken, dan geeft het vaak rust als ontwerp en omvormer keuze het werk voor je doen. Is je dak juist open en gelijk, dan wordt vergelijken op prijs en eenvoud meestal logischer, omdat er minder punten zijn die het legplan bepalen.

