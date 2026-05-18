Acro Achterhoek met twee teams naar landelijke bondsfinale Acrogym

Acro heeft zich met twee teams geplaatst voor de landelijke bondsfinale Acrogym op zaterdag 6 juni in Vaassen. De tickets werden verdiend tijdens de landelijke halve finale op 10 mei in Amstelveen.

Als eerste kwam het senior trio Eva, Maud en Floor in actie in supplement 2. Na weken van intensieve voorbereiding lieten zij een sterke oefening zien. De dynamische onderdelen werden overtuigend uitgevoerd en ook de balanselementen verliepen stabiel. Dat leverde het trio uiteindelijk een zesde plaats op en daarmee een ticket voor de bondsfinale. Daarna was het senior duo Emma en Yinthe aan de beurt. Hun voorbereiding verliep minder soepel door een blessure, maar daar was tijdens de oefening weinig van te merken. De gymnastes kozen ervoor vooral te genieten van het optreden en zetten een goede oefening neer. Ook zij eindigden op de zesde plaats en verzekerden zich daarmee van deelname aan de finale.

Voor Acro betekent dit dat twee teams zich hebben geplaatst voor de landelijke eindstrijd, iets waar de vereniging trots op is. De sporters zijn inmiddels alweer volop in training voor de bondsfinale op 6 juni in Vaassen

