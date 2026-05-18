DOETINCHEM — Bert Maalderink en Maarten Hijink te gast bij Nieuwscafé op festival Achterland

Sportverslaggever Bert Maalderink en schrijver Maarten Hijink zijn zondag 24 mei de hoofdgasten tijdens het Nieuwscafé op in . Het liveprogramma begint om 14.00 uur en is gratis toegankelijk.

Achterhoeker Bert Maalderink, jarenlang bekend als interviewer van NOS Studio Sport, blikt terug op zijn loopbaan. De geboren Steenderenaar verwierf landelijke bekendheid door zijn interviews rond het Nederlands Elftal en de schaatssport. Recent stopte hij met zijn werkzaamheden nadat bij hem MS werd vastgesteld.

Ook oud-SP-Kamerlid Maarten Hijink schuift aan. De in geboren schrijver verruilde de politiek voor het schrijverschap en debuteert binnenkort met een historische roman over Hendrickje Stoffels, de bekende oud-inwoner van en levenspartner van Rembrandt van Rijn.

Verder is Isabelle Bisseling, directeur van het , te gast. Zij vertelt onder meer over de restauratie van het circa duizend jaar oude Vikingzwaard dat ooit uit de Oude IJssel werd opgevist.

Het Nieuwscafé vormt traditiegetrouw de seizoensafsluiting tijdens . Dit jaar vindt het programma plaats op de nieuwe festivallocatie aan de stadszijde van de Oude IJssel, tegenover De Bleek. De presentatie is in handen van Erik Hagelstein en Jasper Hazelaar. De muzikale bijdrage komt van Wyonna Boshuis, finalist van Open 2024.

