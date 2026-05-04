GROENLO — Sterk deelnemersveld voor Marveldtoernooi 2026 compleet
Het deelnemersveld van het 36e Internationaal Marveldtoernooi in Groenlo is compleet. Na afzeggingen van Melbourne City FC uit Australië en Al-Ahly uit Egypte zijn VfL Wolfsburg en Right to Dream toegevoegd aan het toernooi.
De twee clubs meldden zich af vanwege de onrust en oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de organisatie was het voor beide ploegen niet verantwoord om naar Groenlo af te reizen. VfL Wolfsburg neemt nu de plek van Melbourne City FC in. Right to Dream vervangt Al-Ahly.
Met VfL Wolfsburg haalt het Marveldtoernooi een sterke Duitse ploeg binnen. De club speelt in de regio Duitsland Noord en staat daar momenteel ongeslagen bovenaan. In 2022 eindigde Wolfsburg verrassend als tweede op het toernooi in Groenlo.
Ook Right to Dream is geen onbekende naam. De Ghanese academie maakte eerder indruk op het Marveldtoernooi en won het toernooi al twee keer. Dit jaar komt er voor het eerst een internationaal samengesteld team naar Groenlo, met spelers uit academies in Ghana, Denemarken, Egypte en San Diego.
Het Marveldtoernooi wordt gehouden van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni. Het deelnemersveld bestaat uit Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente/Heracles, Grol, VfL Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen, Paris Saint-Germain, Right to Dream, Sporting Clube de Portugal, Flamengo en Palmeiras.
