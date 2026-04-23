ZIEUWENT — Nieuwe straatnamen voor woningbouwproject in Zieuwent vastgesteld

Het college van burgemeester en wethoudersⓘ van Oost Gelre heeft nieuwe straatnamen vastgesteld voor het woningbouwproject aan de Werenfriedstraat in Zieuwent. Het gaat om twee nieuwe hofjes en een fietspad die onderdeel zijn van de verdere ontwikkeling van het gebied.

De nieuwe straten krijgen de namen Kremers Maat en Mansotter Maat. Het bijbehorende fietspad gaat Kotte Voare heten. De namen zijn voorgesteld door Zieuwents Belang en sluiten aan bij de lokale cultuurhistorie, waarbij vaker wordt verwezen naar oude veld- en boerderijnamen.

De straatnaamgeving is een volgende stap in de ontwikkeling van Werenfriedstraatⓘ fase 2. In het gebied worden twee hofjes gerealiseerd die aansluiten op het bestaande wegennet. Ook wordt een kerkepad deels omgevormd tot fietspad, zodat de nieuwe woningen goed bereikbaar zijn.

De gemeente verwacht dat de uitgifte van de kavels binnenkort van start gaat.

