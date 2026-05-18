GROENLO — Grolse Wandel 3-daagse verhuist naar Barkenkamp en introduceert dagtickets

De Grolse Wandel 3-daagse ( ) vindt dit jaar plaats op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 mei. De wandeltocht start en eindigt dit jaar vanaf een nieuwe tijdelijke locatie: het terrein bij sporthal in . De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van alle leeftijden voor drie dagen wandelen, ontmoeting en gezelligheid.

Nieuw dit jaar zijn de dagtickets. Daarmee kunnen deelnemers ook één dag meelopen in plaats van alle drie de dagen. De biedt verschillende afstanden, waaronder 5, 10 en 15 kilometer. Op vrijdag is er daarnaast een speciale toegankelijke 3 kilometer Boerderijenroute voor jonge kinderen, senioren en mindervaliden.

De individuele wandelaars kunnen dagelijks starten tussen 17.30 en 19.00 uur. Groepen krijgen een eigen starttijd toegewezen. Het startbureau is telkens geopend van 17.00 tot 19.00 uur voor inschrijving en het ophalen van startnummers.

De traditionele feestelijke intocht vindt plaats op vrijdag 29 mei. De stoet vertrekt om 19.30 uur langs de gracht tussen de en ’t Raveleyn en trekt daarna door het centrum en de . Onderweg zorgen muziek en optredens voor extra sfeer. Alle ingeschreven deelnemers ontvangen na afloop een GW3D-medaille.

De EHBO is tijdens het evenement aanwezig bij het startbureau en op verschillende rustpunten langs de route.

