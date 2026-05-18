NEEDE — Fietstocht VVV Neede voert deelnemers door Achterhoeks coulisselandschap

De jaarlijkse fietstocht van VVV Neede staat zondag 31 mei weer op het programma. De tocht voert deelnemers door het Achterhoekse met afwisselende natuur, rustige fietspaden en karakteristieke vergezichten.

De start is tussen 09.30 en 11.30 uur bij VVV Neede aan de Oudestraat 52c. Deelnemers kunnen kiezen uit twee routes van ongeveer 30 of 45 kilometer.

Onderweg maken fietsers kennis met de veelzijdigheid van de , waar natuur, landschap en rust centraal staan. De organisatie richt zich op zowel individuele deelnemers als gezinnen en vriendengroepen die samen een actieve dag in de buitenlucht willen beleven.

Deelname kost € 6 per persoon. Hiervoor ontvangen deelnemers een routebeschrijving en een versnapering.

