WEKEROM — De boswachters van organiseren op zaterdag 13 juni 2026 een vroege ochtendwandeling over het Wekeromse Zand op de Veluwe bij Ede. De excursie start om 07.00 uur en duurt ongeveer twee uur.

Tijdens de wandeling beleven deelnemers het natuurgebied bij zonsopkomst. Het Wekeromse Zand staat bekend om de uitgestrekte stuifzandvlakten, bosranden en poelen. In de vroege ochtend is het nog rustig in het gebied en is de kans het grootst om wild te spotten. De boswachters benadrukken wel dat de natuur zich niet laat voorspellen en dat waarnemingen niet gegarandeerd zijn.

De route gaat deels door mul zand en over steilere bospaden. Daarom wordt enige conditie en goed kunnen lopen aanbevolen. De wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Deelname kost 6 euro per persoon. Donateurs van betalen 3 euro op vertoon van een geldige . Vooraf reserveren is verplicht.

Meer informatie en aanmelden via: https://www.glk.nl/excursies

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: René Visser

Bron: https://www.glk.nl/excursies

