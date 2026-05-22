WINTERSWIJK — Boekpresentatie en historische fietstocht bij 225 jaar Molen Bataaf

in viert dit jaar het 225-jarig bestaan. Daarnaast bestaat de Stichting 25 jaar. Rond het jubileum staan begin juni meerdere activiteiten op het programma, waaronder een boekpresentatie en een historische fietstocht.

Tijdens een jubileumreceptie op vrijdag 5 juni wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek ‘Van molenromp tot statige dame 2001-2026’. Volgens voorzitter Te Kulve beschrijft het boek een kwart eeuw inzet voor restauratie, onderhoud en de betekenis van de molen. Het boek is vanaf 8 juni voor €30 verkrijgbaar bij de molen en bij boekhandels Kramer en Holders. Bestellen kan ook via e-mail.

Op zondag 7 juni volgt een historische fietstocht langs scholtenboerderijen waarvan de eigenaren begin 19e eeuw aandeelhouder waren van de molen. Onderweg vertellen historische figuren en vrijwilligers over de oprichting van de molen en de tijd waarin deze ontstond. Er zijn onder meer stops bij , het Vriezenhuis in het Woold en Hesselink.

De individuele fietstocht start tussen 10.00 en 12.00 uur bij Molen Bataaf aan de Bataafseweg 20 in . De route is ongeveer 40 kilometer lang en kan worden uitgebreid naar 52 kilometer. Deelname kost €10 per persoon, inclusief twee keer koffie of thee. De afsluiting bij de molen staat in het teken van het oprichtingsjaar 1801.

