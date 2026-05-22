LIEVELDE — Tweede pinksterdag in Lievelde staat in teken van streekproducten en gezelligheid

161 keer bekeken

Op tweede pinksterdag verandert het erf van Kaasboerderij Weenink opnieuw in een ontmoetingsplek voor liefhebbers van streekproducten, muziek en ambacht. Maandag 25 mei wordt hier voor de 24e keer de Achterhoekse Streekproductenmarkt gehouden.

Bezoekers kunnen kennismaken met uiteenlopende producten uit de regio. Op de markt zijn onder meer worst, wijn, bier, honing, nougat en sambal te vinden. Daarnaast staan er kramen met handgemaakte producten, kunst en lifestyleartikelen. Producenten geven bezoekers de gelegenheid om producten te proeven en kennis te maken met de makers.

Ook voor kinderen is er dit jaar extra aandacht. Nieuw op de markt is de kinderweide, waar onder meer voorstellingen en workshops worden gegeven door Danthé Danstheater uit . Daarnaast verzorgt Robbin Breuer uit Varsseveld poppenkastvoorstellingen en straattheater. Verder zijn er springkussens, een traptrekkerbaan en kunnen kinderen koeien knuffelen.

De muzikale invulling komt onder andere van Blaaskapel De Schoapenscheerders, The Berkley Brothers, Martin Essink en Radio . Ook zijn er diverse demonstraties en ambachten te zien.

De streekproductenmarkt vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur bij Kaasboerderij Weenink aan de Eimersweg 3 in . De entree bedraagt zes euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en parkeren is gratis.

Voor meer informatie: Kaasboerderij Weenink

💡 Wist je dat Wist je dat de Achterhoekse Streekproductenmarkt in al meer dan twintig jaar bezoekers trekt met streekproducten en ambachten uit de regio?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in