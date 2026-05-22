GROENLO — Vocales geeft kleurrijk concert in City Lido voor goed doel

Na ongeveer anderhalf jaar zonder groot openbaar optreden staat het Groenlose koor Vocales zondag 31 mei weer op het podium. In de grote zaal van City Lido verzorgt het koor het concert Multicolor, een middag met muziek uit uiteenlopende stijlen en een goed doel als verbindende factor.

Het koor bestaat uit ongeveer 35 zangers en zangeressen en brengt een gevarieerd repertoire met klassieke muziek, traditionals en populaire nummers. Tijdens het concert worden ook enkele nieuwe liederen voor het eerst live uitgevoerd. Vocales zingt drie- en vierstemmig en treedt op met verschillende solisten. De begeleiding is in handen van een liveband met keyboard, drums, gitaar en gastbas.

Het concert staat onder leiding van dirigente Sylvia ten Broeke. Bezoekers kunnen muziek verwachten van onder meer Guus Meeuwis, George Frideric Handel en Coldplay.

De toegang is gratis. Vrijwillige bijdragen zijn bestemd voor de Suzanne Pothof Foundation. De stichting zet het werk voort van oud-koorlid Suzanne Pothof, die in 2023 overleed en zich inzette voor onderwijs aan kansarme kinderen in Indonesië.

Het concert begint om 15.00 uur. De theaterzaal van City Lido opent om 14.00 uur. Geluid en licht worden verzorgd door AAA Showtechniek.