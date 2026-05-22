DOETINCHEM — Zone.college houdt voorlichtingsavond over opleidingen en werken in het groen

Wie na de zomer een mbo-opleiding of brancheopleiding in de groene sector wil volgen, kan op dinsdag 9 juni terecht bij het Voorlichtingsgesprek van Zone.college in . Belangstellenden zijn welkom tussen 18.00 en 20.00 uur aan de Gildenbroederslaan 3.

Tijdens de avond geven docenten en studieadviseurs informatie over verschillende opleidingen en mogelijkheden om leren en werken te combineren. Bezoekers kunnen onder meer in gesprek over opleidingen Dierverzorging, Groen, Grond & Groen Infra, Tuin & Landschap, Veehouderij en Entree-opleidingen.

Ook is er aandacht voor BBL-trajecten, brancheopleidingen en cursussen voor mensen die willen omscholen of doorgroeien in de groene sector. Daarnaast wordt informatie gegeven over de VHG-brancheopleidingen.

De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren én volwassenen die interesse hebben in een opleiding of loopbaan in het groene werkveld.

