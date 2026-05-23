BELTRUM — Inspiratiemiddag Bewust Afscheid op erf in Beltrum

Ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum houdt Pauline van Veen op zondag 7 juni een inspiratiemiddag onder de naam Bewust Afscheid. De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 16.00 uur plaats op het erf bij Han en Pauline aan de Deventer Kunstweg 4 in .

De middag is bedoeld voor mensen die op een laagdrempelige manier willen kennismaken met mogelijkheden rond afscheid nemen. Het is geen traditionele beurs, maar een plek waar bezoekers vragen kunnen stellen, ideeën kunnen opdoen en in gesprek kunnen gaan met betrokken vakmensen.

Aanwezig zijn onder anderen een uitvaartspreekster, fotograaf, juwelier en kisten- en mandenmaker. Ook voor kinderen is er ruimte: zij kunnen knutselen en hun vragen stellen.

Een dag eerder, op zaterdag 6 juni, is er een besloten bijeenkomst voor families die Pauline in de afgelopen jaren heeft begeleid. De jubileumactiviteiten sluiten aan bij haar werk als rouwdoula en uitvaartbegeleider.

