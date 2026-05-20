BRONCKHORST — Bronckhorst krijgt ruim 95.000 euro voor versterking landschap

De ontvangt € 95.437 van het Rijk om natuur en landschap buiten bestaande natuurgebieden te versterken. Het geld wordt ingezet voor de zogenoemde groenblauwe dooradering: het netwerk van onder meer houtwallen, hagen, sloten en andere landschapselementen.

De gemeente wil met de bijdrage de landschappelijke kwaliteit verbeteren, vooral op plekken waar de natuur onder druk staat. Daarbij wordt gekeken naar gebieden in de omgeving van bestaande en mogelijke toekomstige locaties voor duurzame energie, zoals wind- en zonneparken. Volgens moet zo een betere balans ontstaan tussen energieopwekking, natuur en leefbaarheid.

Wethouder Wilko Pelgrom noemt het belangrijk dat het geld zorgvuldig wordt besteed. De gemeente werkt de plannen verder uit samen met lokale landschapswerkgroepen, ’t Onderholt en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Ook de monitoring van bermen en een actualisatie van het biodiversiteitsplan worden meegenomen. Begin 2027 besluit de gemeente aan welke concrete projecten het geld wordt besteed. De uitvoering staat gepland voor 2027 en 2028.

De bijdrage maakt deel uit van een totaalbudget van ruim € 788.000 dat het Rijk beschikbaar stelt aan RES-regio’s voor natuur- en landschapsversterking. De verdeling is regionaal afgestemd binnen de RES .

