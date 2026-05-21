GELDERLAND — Dagje uit in Gelderland? Prijsverschillen tussen uitjes lopen flink uiteen
Een dagje uit in Gelderland hoeft niet altijd duur te zijn, al lopen de prijzen flink uiteen. Dat blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl onder 114 uitjes in Nederland, Duitsland en België. Opvallend voor de regio is dat ook Bommelwereld in Groenlo is meegenomen. Volgens het onderzoek betalen volwassenen bij onder meer Burgers’ Zoo in Arnhem en Kinderpretpark Julianatoren €31 entree.
De Apenheul volgt met €30,50 en het Dolfinarium met €29. Bommelwereld in Groenlo staat in het overzicht met een toegangsprijs van €26 voor volwassenen. Daarmee zit het nieuwe attractiepark in de middenmoot van de Gelderse uitjes. Goedkopere alternatieven zijn volgens het onderzoek onder meer Hof van Eckberge (€11), Land Jan Klaassen (€14) en Familiepark Megafun (€4).
Ook blijkt dat parkeerkosten bij sommige parken extra kunnen oplopen. Daarnaast kunnen jaarkaarten interessant zijn voor bezoekers die vaker terugkomen.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in