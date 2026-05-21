GELDERLAND — Dagje uit in Gelderland? Prijsverschillen tussen uitjes lopen flink uiteen

Een dagje uit in hoeft niet altijd duur te zijn, al lopen de prijzen flink uiteen. Dat blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl onder 114 uitjes in Nederland, Duitsland en België. Opvallend voor de regio is dat ook in is meegenomen. Volgens het onderzoek betalen volwassenen bij onder meer Burgers’ Zoo in en Kinderpretpark Julianatoren €31 entree.

De Apenheul volgt met €30,50 en het Dolfinarium met €29. in staat in het overzicht met een toegangsprijs van €26 voor volwassenen. Daarmee zit het nieuwe attractiepark in de middenmoot van de Gelderse uitjes. Goedkopere alternatieven zijn volgens het onderzoek onder meer (€11), Land Jan Klaassen (€14) en Familiepark Megafun (€4).

Ook blijkt dat parkeerkosten bij sommige parken extra kunnen oplopen. Daarnaast kunnen jaarkaarten interessant zijn voor bezoekers die vaker terugkomen.

Bommelwereld in Groenlo in het onderzoek tussen grote Gelderse publiekstrekkers als Burgers' Zoo en Julianatoren wordt genoemd?

