OOST-ACHTERHOEK — Kinderen programmeren disco-robots tijdens BIEBlab in Oost-Achterhoek
Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in juni aan de slag met het programmeren van een speciale disco(zo)bot tijdens BIEBlab van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. De workshops vinden plaats in de bibliotheken van Ruurlo, Winterswijk, Neede en Lichtenvoorde.
Tijdens de workshop bouwen kinderen hun eigen feestende Ozobot met muziek, lichtjes en dansmoves. De kleine robot kan lijnen volgen, geluiden maken en verschillende bewegingen uitvoeren, zoals de moonwalk en de electric slide. De Ozobot kan worden geprogrammeerd met een computer of met stiften.
De workshops zijn op woensdag 3 juni in Ruurlo, donderdag 4 juni in Winterswijk, woensdag 10 juni in Neede en donderdag 11 juni in Lichtenvoorde. Alle bijeenkomsten duren van 15.00 tot 16.30 uur.
Deelname kost € 4,50. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek of bij één van de vestigingen.
BIEBlab wordt in meerdere vestigingen georganiseerd en laat kinderen kennismaken met creatieve technologie. Afwisselend verzorgen Bibliotheek Oost-Achterhoek en Culturije de activiteiten.
Meer informatie en aanmelden: https://www.oostachterhoek.nl/bieblab
