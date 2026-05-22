OOST-ACHTERHOEK — Kinderen programmeren disco-robots tijdens BIEBlab in Oost-Achterhoek

Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in juni aan de slag met het programmeren van een speciale disco(zo)bot tijdens van de . De workshops vinden plaats in de bibliotheken van , , Neede en .

Tijdens de workshop bouwen kinderen hun eigen feestende Ozobot met muziek, lichtjes en dansmoves. De kleine robot kan lijnen volgen, geluiden maken en verschillende bewegingen uitvoeren, zoals de moonwalk en de electric slide. De Ozobot kan worden geprogrammeerd met een computer of met stiften.

De workshops zijn op woensdag 3 juni in , donderdag 4 juni in , woensdag 10 juni in Neede en donderdag 11 juni in . Alle bijeenkomsten duren van 15.00 tot 16.30 uur.

Deelname kost € 4,50. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek of bij één van de vestigingen.

wordt in meerdere vestigingen georganiseerd en laat kinderen kennismaken met creatieve technologie. Afwisselend verzorgen en Culturije de activiteiten.

Meer informatie en aanmelden: https://www.oostachterhoek.nl/bieblab

