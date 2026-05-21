ULFT — Albert Heijn Ulft tijdelijk dicht voor verbouwing, heropening op 9 juni

De Albert Heijn aan de Veldstraat in sluit tijdelijk de deuren vanwege een verbouwing. De supermarkt van franchisenemer Hans Geveling gaat vanaf zaterdag 30 mei om 16.00 uur dicht en opent weer op dinsdag 9 juni om 11.00 uur.

Tijdens de verbouwing wordt de winkel volledig vernieuwd. De supermarkt krijgt onder meer een ruimer versplein met meer verpakte en onverpakte groente en fruit, extra aanbod voor ontbijt, lunch en borrelmomenten en elf zelfscankassa’s. Bij één daarvan blijft contant betalen mogelijk.

De vernieuwde winkel wordt iets kleiner, omdat de Gall & Gall Gemak niet terugkeert. Volgens supermarktmanager Koen Lensen blijven de brede gangpaden en ruime afdelingen behouden door een aangepaste indeling.

Tijdens de sluiting kunnen klanten terecht bij omliggende Albert Heijn-winkels.

De heropening staat gepland voor dinsdag 9 juni om 11.00 uur. Daarbij wordt een klein openingsfeest gehouden met muziek en een bezoek van de bekende Albert Heijn-hamster.

