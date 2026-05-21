WINTERSWIJK — SKB opent Naoberhook voor leefstijl en digitale zorg
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft op woensdag 21 mei de Naoberhook geopend. In de centrale hal van het ziekenhuis kunnen patiënten en bezoekers voortaan terecht met vragen over gezonde leefstijl en digitale zorg. Het nieuwe servicepunt moet de drempel verlagen voor ondersteuning en advies.
De Naoberhook bestaat uit twee onderdelen. Bij het Gezond Leven Punt kunnen patiënten in gesprek met een leefstijlcoach over onderwerpen als voeding, beweging, slaap, ontspanning en sociale verbinding. Op basis daarvan kan worden doorverwezen naar initiatieven of organisaties in de regio.
Volgens internist Elise Boele speelt leefstijl een belangrijke rol bij gezondheid en herstel. “Een gezonde leefstijl voorkomt ziektes én zorgt dat je sneller herstelt. Ongeveer 60 procent van de aandoeningen is leefstijl gerelateerd.”
Daarnaast biedt de Naoberhook ondersteuning bij digitale zorg. Vrijwilligers, de zogeheten ‘SKB Naobers’, helpen bezoekers onder meer bij het gebruik van patiëntenportaal MijnSKB, digitale vragenlijsten en andere online toepassingen.
De opening van de Naoberhook komt voort uit een wens die eind 2024 werd ingediend via de wensboom van het ziekenhuis. Ook de cliëntenraad gaf eerder aan behoefte te zien aan een laagdrempelig digitaal steunpunt.
De Naoberhook is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Voor het Gezond Leven Punt is een verwijzing en afspraak nodig.
