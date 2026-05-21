WINTERSWIJK — SKB opent Naoberhook voor leefstijl en digitale zorg

( ) heeft op woensdag 21 mei de geopend. In de centrale hal van het ziekenhuis kunnen patiënten en bezoekers voortaan terecht met vragen over gezonde leefstijl en . Het nieuwe servicepunt moet de drempel verlagen voor ondersteuning en advies.

De bestaat uit twee onderdelen. Bij het kunnen patiënten in gesprek met een leefstijlcoach over onderwerpen als voeding, beweging, slaap, ontspanning en sociale verbinding. Op basis daarvan kan worden doorverwezen naar initiatieven of organisaties in de regio.

Volgens internist Elise Boele speelt leefstijl een belangrijke rol bij gezondheid en herstel. “Een gezonde leefstijl voorkomt ziektes én zorgt dat je sneller herstelt. Ongeveer 60 procent van de aandoeningen is leefstijl gerelateerd.”

Daarnaast biedt de Naoberhook ondersteuning bij . Vrijwilligers, de zogeheten ‘ Naobers’, helpen bezoekers onder meer bij het gebruik van patiëntenportaal , digitale vragenlijsten en andere online toepassingen.

De opening van de Naoberhook komt voort uit een wens die eind 2024 werd ingediend via de wensboom van het ziekenhuis. Ook de cliëntenraad gaf eerder aan behoefte te zien aan een laagdrempelig digitaal steunpunt.

De Naoberhook is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Voor het is een verwijzing en afspraak nodig.

💡 Wist je dat Wist je dat … digitale zorg steeds vaker onderdeel is van ziekenhuisbezoeken, zoals beeldbellen, vragenlijsten en online patiëntendossiers.

