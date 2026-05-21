Druk Pinksterverkeer verwacht richting Veluwe en Duitse grens

215 keer bekeken

— Automobilisten uit de die tijdens het Pinksterweekend richting de Veluwe, of Duitsland reizen, moeten vrijdagmiddag 22 mei rekening houden met extra verkeersdrukte. Volgens Wegenvignetten.nl worden vooral de A1, A12 en A50 druk door vakantieverkeer, dagjesmensen en de gebruikelijke vrijdagspits.

Ook werkzaamheden kunnen voor vertraging zorgen. Zo is de A30 richting de A1 tussen Ede-Noord en Barneveld afgesloten. Verkeer richting Duitsland en de Veluwe kan daardoor extra reistijd oplopen.

Volgens Wegenvignetten.nl vertrekken veel gezinnen juist vrijdagmiddag na schooltijd, waardoor files snel ontstaan. Wie eerder vertrekt of juist wacht tot na de avondspits, kan veel vertraging voorkomen.

Niet alleen de heenreis vraagt aandacht. Ook op tweede pinksterdag wordt vanaf de middag extra verkeer verwacht wanneer vakantiegangers terug naar huis rijden.

Meer informatie: Wegenvignetten.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in