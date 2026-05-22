RUURLO / VORDEN — Eerste Baakse Beek Kunst Biënnale brengt kunst en klimaat samen tussen Ruurlo en Vorden

Dit is een gezamenlijke persuitnodiging van Waterschap Rijn en IJssel en de Baakse Beek Kunst Biënnale

Tussen en gaat deze zomer de eerste editie van de Baakse Beek Kunst Biënnale van start. Van 13 juni tot en met 13 september zijn op historische landgoederen langs de Baakse Beek verschillende monumentale kunstwerken te zien die bezoekers laten nadenken over klimaatverandering en het landschap.

De kunstwerken staan verspreid langs een fietsroute van ongeveer 30 kilometer door de Landgoederenzone Baakse Beek. De route voert langs elf landgoederen waar kunst, natuur en erfgoed samenkomen.

Voor deze eerste editie lieten elf kunstenaars uit de regio zich inspireren door het landschap, het stroomgebied van de Baakse Beek en de invloed van klimaatverandering. De werken laten zien hoe natuur en mens elkaar beïnvloeden en nodigen bezoekers uit om na te denken over veranderingen en mogelijke oplossingen in het landschap.

De officiële opening van de kunstbiënnale vindt plaats op donderdag 11 juni bij De Heikamp in , dat tevens het start- en eindpunt van de route vormt.

De Baakse Beek Kunst Biënnale is een initiatief van Stichting Kunst in en wordt ondersteund door onder meer Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Berkelland en Achterhoek Toerisme.

💡 Wist je dat Wist je dat de route langs elf landgoederen loopt en volledig per fiets te beleven is? Dat maakt de biënnale niet alleen een kunstproject, maar ook een recreatieve ontdekkingstocht door het Achterhoekse landschap.

