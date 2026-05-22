GROENLO — Torentje van voormalig stadhuis tijdelijk van dichtbij te bekijken naast Oude Calixtuskerk

72 keer bekeken

Wie altijd al eens het karakteristieke torentje van het voormalige stadhuis van van dichtbij heeft willen bekijken, krijgt daar nu tijdelijk de kans voor. Het torentje is vanwege werkzaamheden aan het stadhuis tijdelijk van het dak gehaald en naast de Oude Calixtuskerk geplaatst.

Normaal gesproken staat het torentje hoog boven de Markt en is het vooral van afstand zichtbaar. Nu staat het op ooghoogte achter bouwhekken opgesteld, waardoor details die normaal nauwelijks zichtbaar zijn ineens goed te bekijken zijn. Het bijzondere onderdeel van het historische stadhuis trekt daardoor extra aandacht van voorbijgangers.

De tijdelijke verplaatsing hangt samen met de werkzaamheden aan het stadhuis van . Binnen het gebouw wordt gewerkt aan vernieuwing en aanpassing van ruimtes zodat het pand weer geschikt wordt voor toekomstig gebruik. Daarbij worden ook installaties vernieuwd en verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd.

Ondertussen wordt ook achter de schermen gewerkt aan de verdere inrichting van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO). Het museum gebruikt ruimtes in het voormalige stadhuis als entree en ontvangstruimte tegenover de Oude Calixtuskerk. Volgens het museum zijn er momenteel werkzaamheden gaande en was het museum daardoor op 20 en 21 mei tijdelijk gesloten (vandaag weer geopend). In en rond de ruimten wordt gewerkt aan de inrichting en afwerking.

Voor bezoekers levert dat nu een bijzonder plaatje op: het historische torentje van dichtbij bekijken terwijl in en rond het stadhuis tegelijkertijd gewerkt wordt aan de volgende fase van het gebouw en het museum.

💡 Wist je dat Wist je dat het voormalige stadhuis tegenwoordig een belangrijke rol speelt als entreegebied van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, dat bezoekers ontvangt tegenover de Oude Calixtuskerk – Oftewel Het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in