GELDERLAND — Fietsersbond zoekt nieuwe fietsdocenten en coaches in Gelderland

156 keer bekeken

De zoekt in nieuwe fietscoaches en fietsdocenten om volwassenen te leren fietsen. Het gaat onder meer om , , senioren en mensen die nooit hebben leren fietsen. Om meer vrijwilligers op te leiden organiseert de , met steun van de , gratis opleidingen voor inwoners die anderen willen helpen veilig deel te nemen aan het verkeer.

Op zaterdag 30 mei vindt in een eendaagse cursus plaats voor fietscoaches die les willen geven aan nieuwe Nederlanders en andere beginnende fietsers. Daarnaast start in juni in een driedaagse opleiding tot . Daarbij leren deelnemers lesgeven aan verschillende doelgroepen, waaronder senioren, kinderen en gebruikers van driewielfietsen.

Volgens de Fietsersbond zorgt leren fietsen niet alleen voor meer mobiliteit, maar ook voor zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De behoefte aan fietslessen in blijft volgens de organisatie groot.

De opleidingen zijn kosteloos te volgen. Aanmelden kan via Fietsersbond opleidingen Gelderland.

💡 Wist je dat Wist je dat volwassenen die nooit hebben leren fietsen vaak eerst les krijgen op afgesloten oefenterreinen voordat ze het verkeer in gaan?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in