GELDERLAND — Fietsersbond zoekt nieuwe fietsdocenten en coaches in Gelderland
De Fietsersbond zoekt in Gelderland nieuwe fietscoaches en fietsdocenten om volwassenen te leren fietsen. Het gaat onder meer om statushouders, expats, senioren en mensen die nooit hebben leren fietsen. Om meer vrijwilligers op te leiden organiseert de Fietsersbond, met steun van de provincie Gelderland, gratis opleidingen voor inwoners die anderen willen helpen veilig deel te nemen aan het verkeer.
Op zaterdag 30 mei vindt in Apeldoorn een eendaagse cursus plaats voor fietscoaches die les willen geven aan nieuwe Nederlanders en andere beginnende fietsers. Daarnaast start in juni in Arnhem een driedaagse opleiding tot fietsdocent. Daarbij leren deelnemers lesgeven aan verschillende doelgroepen, waaronder senioren, kinderen en gebruikers van driewielfietsen.
Volgens de Fietsersbond zorgt leren fietsen niet alleen voor meer mobiliteit, maar ook voor zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De behoefte aan fietslessen in Gelderland blijft volgens de organisatie groot.
De opleidingen zijn kosteloos te volgen. Aanmelden kan via Fietsersbond opleidingen Gelderland.
