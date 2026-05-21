LANDELIJK — Vraag naar tweedehands campers neemt af ondanks duurdere vliegvakanties

Terwijl vliegvakanties duurder worden en de luchtvaartsector kampt met onzekerheid, blijft een verwachte run op tweedehands campers uit. - Foto: PR

186 keer bekeken

Ondanks stijgende prijzen voor vliegvakanties neemt de belangstelling voor tweedehands campers af. Volgens voertuigspecialist OSW kijken consumenten kritischer naar de kosten van bezit en gebruik. Waar campers jarenlang populair waren vanwege de vrijheid en flexibiliteit, spelen volgens de organisatie vooral hogere brandstofprijzen en stijgende lasten een grotere rol bij de aankoopbeslissing. Ook de wegenbelasting zou de belangstelling remmen.

Volgens de marktgegevens blijven consumenten wel reislustig, maar kiezen zij vaker voor kortere vakanties dichter bij huis. Toch leidt dat vooralsnog niet tot meer vraag naar tweedehands campers.

Verkopers zouden daardoor vaker bereid zijn om over de prijs te onderhandelen. Het aanbod van tweedehands campers en caravans blijft volgens de marktpartijen voorlopig stabiel.

💡 Wist je dat Wist je dat veel Achterhoekers juist met camper of caravan kiezen voor vakanties dichter bij huis, bijvoorbeeld in Nederland of Duitsland?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in