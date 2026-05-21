ACHTERHOEK — UWV: horeca in Achterhoek steeds afhankelijker van jongeren, personeelstekort blijft zorg

191 keer bekeken

— De horeca in is sterk afhankelijk van jonge medewerkers en dat kan de komende jaren voor problemen zorgen. Volgens cijfers van UWV is in ongeveer 66 procent van het horecapersoneel jonger dan 27 jaar, veel meer dan in andere sectoren. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af en kiezen minder studenten voor horecaopleidingen.

UWV verwacht daarom dat de vraag naar horecapersoneel voorlopig groot blijft. Beroepen als kok, keukenhulp en bedieningsmedewerker blijven volgens de arbeidsmarktprognoses tekortberoepen.

Ook in de zoeken werkgevers naar oplossingen. Volgens het WerkgeversServicepunt kijken horecazaken steeds vaker naar oudere werknemers, en mensen uit Oekraïne. Daarnaast zetten bedrijven vaker technologie in, zoals QR-codes, tablets en zelfbediening. Sommige bedrijven laten diploma-eisen deels los en kijken meer naar praktijkervaring.

Ondertussen bleef het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in april vrijwel stabiel. Eind april telde de regio 2.781 WW-uitkeringen, een stijging van 1 procent ten opzichte van maart. Vergeleken met een jaar eerder ligt het aantal wel 12,3 procent hoger.

💡 Wist je dat Wist je dat in de Achterhoek vooral horeca, techniek en zorg al langer kampen met personeelstekorten?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in